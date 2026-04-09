natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francie výrazně zvýší výdaje na obranu a zvažuje nový typ tanku

    9. dubna 2026  22:45
    Francie plánuje v příštích čtyřech letech navýšit obranný rozpočet o 36 miliard eur v rámci aktualizovaného vojenského zákona. Ministryně ozbrojených sil Catherine Vautrin uvedla, že výdaje dosáhnou v roce 2027 částky 63,3 miliardy eur a do konce dekády by mohly vzrůst na 76,3 miliardy eur.  

    Francouzské tanky Leclerc | foto: Armée de Terre

    Přesto to bude jen asi 2,6 procenta HDP, tedy pod cílem stanoveným státy NATO.

    Součástí plánů je i vývoj nového přechodného tanku, který má překlenout období do zavedení projektu Main Ground Combat System (Hlavní pozemní bojový systém). Současné tanky Leclerc mají vydržet do roku 2040, zatímco nový společný francouzsko-německý systém bude k dispozici až za několik let.

    Vautrin naznačila, že řešení by mohlo vzniknout ve spolupráci v rámci společnosti KNDS, což je společný podnik německé společnosti Krauss-Maffei Wegmann a francouzské firmy Nexter.

    Modernizace se zaměří také na drony, rakety a schopnost zasahovat cíle na vzdálenost přes 2 500 kilometrů. Francie plánuje investovat miliardy eur do bezpilotních systémů i obrany proti nim a posílit své kapacity ve vesmíru. Do roku 2030 chce rovněž zvýšit počet záložníků na 50 000 a celkové síly na 330 000 osob.

    Zdroj: Breaking Defence(USA)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media