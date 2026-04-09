Přesto to bude jen asi 2,6 procenta HDP, tedy pod cílem stanoveným státy NATO.
Součástí plánů je i vývoj nového přechodného tanku, který má překlenout období do zavedení projektu Main Ground Combat System (Hlavní pozemní bojový systém). Současné tanky Leclerc mají vydržet do roku 2040, zatímco nový společný francouzsko-německý systém bude k dispozici až za několik let.
Vautrin naznačila, že řešení by mohlo vzniknout ve spolupráci v rámci společnosti KNDS, což je společný podnik německé společnosti Krauss-Maffei Wegmann a francouzské firmy Nexter.
Modernizace se zaměří také na drony, rakety a schopnost zasahovat cíle na vzdálenost přes 2 500 kilometrů. Francie plánuje investovat miliardy eur do bezpilotních systémů i obrany proti nim a posílit své kapacity ve vesmíru. Do roku 2030 chce rovněž zvýšit počet záložníků na 50 000 a celkové síly na 330 000 osob.
Zdroj: Breaking Defence(USA)