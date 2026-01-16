natoaktual.cz

    16. ledna 2026  16:41
    Francie se připojí k vojenským cvičením v Grónsku na žádost Dánska, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron; první francouzské jednotky už míří na arktický ostrov a další budou následovat.  

    Francouzský prezident Emmanuel Macron | foto: European Parliament

    Dánsko podle svého ministerstva obrany posiluje vojenskou přítomnost v Grónsku v rámci širších cvičení, na nichž se podílí i jiné evropské země. Cvičení se odehrávají v době napětí mezi USA a Dánskem ohledně budoucnosti Grónska, jehož strategická poloha a bohaté zdroje jsou předmětem sporu poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně vyjádřil zájem o převzetí tohoto území.

    Dánským a grónským činitelům se v Bílém domě nepodařilo přesvědčit Trumpovu administrativu, aby umírnila svou rétoriku vůči Grónsku. Prezident Donald Trump zopakoval, že cokoli jiného než americké vlastnictví Grónska je „nepřijatelné“. Macronův krok zahrnout francouzské vojáky do společných cvičení, známých jako Operation Arctic Endurance, má demonstrovat solidaritu s Dánskem a dalšími spojenci a posílit bezpečnost v Arktidě v rámci NATO.

    Cvičení v Grónsku se kromě Francie účastní také další spojenci. Švédsko na žádost Dánska vyslalo několik důstojníků, kteří se spolu s jednotkami z dalších zemí připravují na nadcházející fáze cvičení. Dánsko i Grónsko nadále odmítají jakékoli úvahy o prodeji ostrova a zdůrazňují svou suverenitu, zatímco posilování alianční přítomnosti má podle nich demonstrovat jednotu evropských spojenců v Arktidě.

    Zdroj: The Hill (USA), Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

