natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francie vyzývá k silnější evropské roli v NATO

    23. února 2026  11:19
    Francouzská ministryně obrany Catherine Vautrin na setkání skupiny E5 v Polsku uvedla, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za vlastní bezpečnost a směřovat k evropštější Severoatlantické alianci.  

    Vojáci francouzského námořnictva při operaci Unified Protector. | foto: NATO Photos

    Zdůraznila, že Francie, Německo, Itálie, Polsko a Spojené království nesou zvláštní odpovědnost za obranu kontinentu v době rostoucího napětí. Zároveň potvrdila, že Spojené státy americké zůstávají spojencem, zároveň však podle ní Washington očekává, že Evropa převezme větší díl odpovědnosti.

    Francie podle ní za poslední desetiletí zdvojnásobila obranný rozpočet a bude ve zvyšování výdajů pokračovat, přičemž finance se mají rychle promítnout do konkrétních vojenských schopností. Vautrin rovněž vyzvala k užší operační koordinaci evropských sil a potvrdila trvalou podporu Ukrajině s důrazem na respektování její suverenity a územní celistvosti.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media