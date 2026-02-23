Zdůraznila, že Francie, Německo, Itálie, Polsko a Spojené království nesou zvláštní odpovědnost za obranu kontinentu v době rostoucího napětí. Zároveň potvrdila, že Spojené státy americké zůstávají spojencem, zároveň však podle ní Washington očekává, že Evropa převezme větší díl odpovědnosti.
Francie podle ní za poslední desetiletí zdvojnásobila obranný rozpočet a bude ve zvyšování výdajů pokračovat, přičemž finance se mají rychle promítnout do konkrétních vojenských schopností. Vautrin rovněž vyzvala k užší operační koordinaci evropských sil a potvrdila trvalou podporu Ukrajině s důrazem na respektování její suverenity a územní celistvosti.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)