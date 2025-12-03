natoaktual.cz

    3. prosince 2025  16:51
    Francouzští vojáci nasazení v rámci předsunuté přítomnosti (eFP) Severoatlantické aliance na základně Tapa v Estonsku společně s estonskými obranými silami cvičili ostrou střelbu a protitankový přepad.  

    Ilustrační foto. | foto: @armeedeterre

    K cvičení bylo povoláno více než 300 vojáků. Cvičení zahrnovalo střelbu raket, odpalovačů protitankových řízených střel ERYX vedených drátem, kouřovou palbu z minometů, činnost odstřelovačů a nasazení rychlé reakční jednotky s obrněným bojovým vozidlem AMX-10 RC.

    Vojáci se během cvičení lépe seznámili s estonským terénem, vyzkoušeli si nové taktické postupy a zároveň prohloubili spolupráci s estonskými obrannými silami. Francie působí v pobaltských státech v mnohonárodním praporu NATO od roku 2017.

    Zdroj: ERR (Estonsko)

    asš; natoaktual.cz

