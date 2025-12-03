K cvičení bylo povoláno více než 300 vojáků. Cvičení zahrnovalo střelbu raket, odpalovačů protitankových řízených střel ERYX vedených drátem, kouřovou palbu z minometů, činnost odstřelovačů a nasazení rychlé reakční jednotky s obrněným bojovým vozidlem AMX-10 RC.
Vojáci se během cvičení lépe seznámili s estonským terénem, vyzkoušeli si nové taktické postupy a zároveň prohloubili spolupráci s estonskými obrannými silami. Francie působí v pobaltských státech v mnohonárodním praporu NATO od roku 2017.
Zdroj: ERR (Estonsko)