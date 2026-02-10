natoaktual.cz

    Francie zahájila cvičení Orion 26 - největší od studené války

    10. února 2026  20:09
    Francie zahájila své největší vojenské cvičení od studené války. Do tříměsíčních manévrů nasadí 12 500 vojáků a trénuje scénáře vysoce intenzivního konfliktu v Evropě.  

    Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle | foto: Marine Nationale

    Cvičení Orion 26 potrvá do 30. dubna a zapojí se do něj 25 plavidel včetně letadlové lodi Charles de Gaulle, 140 letadel, 1 200 dronů i jednotky ze 24 zemí.

    Francouzské ministerstvo obrany označilo Orion 26 za významnou událost ve francouzské operační přípravě na scénáře vysoké intenzity. Cílem je připravit armádu na složité situace v mnoha různorodých a náročných prostředích. Manévry odstartují simulovaným obojživelným a leteckým vyloděním v Bretani. Od dubna přejde cvičení pod velení NATO, aby prověřilo schopnost evropských armád spolupracovat.

    Francouzské a alianční jednotky budou nacvičovat nasazení v otevřeném terénu, protiútoky i překonávání přírodních překážek. Smyslem je ověřit schopnost Francie vést mnohonárodní koalici a udržet funkční komunikační, zásobovací a logistické řetězce v podmínkách intenzivních bojů. Mezi zúčastněnými zeměmi jsou mimo jiné Japonsko, Švýcarsko, Maroko a Spojené státy.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    aam; natoaktual.cz

