natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Francouzská armáda zatkla 2 členy posádky plavidla ruské tajné flotily

    2. října 2025  17:43
    Francouzská armáda zadržela dva členy posádky tankeru podezřelé z napojení na ruskou stínovou flotilu.  

    Tanker Eagle S s ruskou ropou zadržený finskými úřady kvůli podezření z poškození podmořských kabelů | foto: @SuomenPoliisi

    Francouzští vojáci vstoupili na palubu tankeru Boracay, plujícího pod vlajkou Beninu, který je podezírán z toho, že jej Rusko využívá k obcházení sankcí EU. Existuje také podezření, že tanker sloužil jako odpalovací platforma pro drony, které byly minulý týden zaznamenány v Dánsku před summitem lídrů EU v Kodani.

    Boracay byl zadržen více než 50 kilometrů od přístavu Saint-Nazaire poté, co vyplul z ruského přístavu Primorsk v Baltském moři. Podle státního zastupitelství byli kapitán a jeho zástupce zadrženi na základě obvinění z odmítnutí uposlechnout předvolání a z nedoložení státní příslušnosti plavidla.

    Jednání lídrů EU v Kodani 1. října se neslo v duchu obav z ruských dronových útoků proti členským státům a v souvislosti s návrhem Evropské komise na vytvoření „zdi proti dronům“ na východní hranici Unie.

    Zdroj: Politico(USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media