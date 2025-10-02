Francouzští vojáci vstoupili na palubu tankeru Boracay, plujícího pod vlajkou Beninu, který je podezírán z toho, že jej Rusko využívá k obcházení sankcí EU. Existuje také podezření, že tanker sloužil jako odpalovací platforma pro drony, které byly minulý týden zaznamenány v Dánsku před summitem lídrů EU v Kodani.
Boracay byl zadržen více než 50 kilometrů od přístavu Saint-Nazaire poté, co vyplul z ruského přístavu Primorsk v Baltském moři. Podle státního zastupitelství byli kapitán a jeho zástupce zadrženi na základě obvinění z odmítnutí uposlechnout předvolání a z nedoložení státní příslušnosti plavidla.
Jednání lídrů EU v Kodani 1. října se neslo v duchu obav z ruských dronových útoků proti členským státům a v souvislosti s návrhem Evropské komise na vytvoření „zdi proti dronům“ na východní hranici Unie.
Zdroj: Politico(USA)