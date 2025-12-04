Na úpatí Mont Blancu proto funguje École Militaire de Haute Montagne, elitní francouzské zařízení pro výcvik ve vysokohorském a mrazivém terénu. „Globální oteplování proměnilo Arktidu ve strategické horké místo,“ řekl plukovník Gaëtan Dubois, který EMHM vede. „A integrace Švédska a Finska do NATO ještě více zvýšila potřebu operační připravenosti v extrémním chladu,“ doplnil.
Každoročně zde trénuje třicet pět kadetů a více než šest set důstojníků z Francie i dalších států Aliance. Kromě výcviku na alpských svazích škola zkoumá také dopady extrémních teplot na vojáky a organizuje pokročilé kurzy za polárním kruhem. Podílí se rovněž na přípravě francouzských jednotek na cvičení Cold Response v norské Arktidě. „Každý aspekt přípravy je kritický. V takovém prostředí můžete být vyřazeni dříve, než se vůbec setkáte s nepřítelem,“ upozorňuje Dubois.
Zdroj: Monocle (Velká Británie)