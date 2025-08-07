Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Pět vojáků bylo zraněno při střelbě na americké základně v Georgii

7. srpna 2025  17:49
Na americké vojenské základně Fort Stewart ve státě Georgia bylo postřeleno pět vojáků.  

ilustrační foto. | foto: MON

 Aktivní střelec byl identifikován jako seržant Quornelius Radford. Jde o vojáka v aktivní službě, který střílel z vlastní pistole. Radford byl zadržen ostatními vojáky ještě před příjezdem policie.

„Okamžitě a bez váhání pachatele zpacifikovali,“ uvedl velitel 3. pěší divize generál John Lubas. Radford je nyní ve vazbě a čeká na soudní řízení. Motiv útoku zatím není znám. Všech pět zasažených vojáků je v nemocniční péči ve stabilizovaném stavu.

„Pachatel tohoto zvěrstva – a je to skutečně zvěrstvo – bude stíhán v plném rozsahu zákona,“ prohlásil americký prezident Donald Trump.

Zdroj: BBC (Velká Británie)

Zdroj: BBC (Velká Británie)

