Aktivní střelec byl identifikován jako seržant Quornelius Radford. Jde o vojáka v aktivní službě, který střílel z vlastní pistole. Radford byl zadržen ostatními vojáky ještě před příjezdem policie.
„Okamžitě a bez váhání pachatele zpacifikovali,“ uvedl velitel 3. pěší divize generál John Lubas. Radford je nyní ve vazbě a čeká na soudní řízení. Motiv útoku zatím není znám. Všech pět zasažených vojáků je v nemocniční péči ve stabilizovaném stavu.
„Pachatel tohoto zvěrstva – a je to skutečně zvěrstvo – bude stíhán v plném rozsahu zákona,“ prohlásil americký prezident Donald Trump.
Zdroj: BBC (Velká Británie)