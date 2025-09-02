natoaktual.cz

    2. září 2025  21:54
    Finská vláda předložila parlamentu návrh na zvýšení horní věkové hranice záložníků z 60 na 65 let.  

    Dny NATO v Ostravě. Finská skupina Midnight Hawks | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

     Díky tomuto opatření by se finská válečná záloha stala největší v NATO – zahrnovala by 870 000 vycvičených vojáků, z nichž přibližně 280 000 je určeno pro nasazení v případě války.

    Pokud bude reforma schválena, vstoupí v platnost 1. ledna 2026. Rozšíření se bude týkat důstojníků, poddůstojníků i řadových vojáků, což zajistí, že zkušení záložáci zůstanou k dispozici po delší dobu.

    Ministerstvo obrany uvedlo, že cílem návrhu je zajistit přístup ke zkušeným záložákům a udržet bojeschopnost armády v měnících se bezpečnostních podmínkách. Lékařské a výcvikové standardy přitom zůstanou beze změny a povoláni budou jen ti, kteří budou posouzeni jako způsobilí ke službě.

    Zdroj: United24(Ukrajina)

    natoaktual.cz

