Díky tomuto opatření by se finská válečná záloha stala největší v NATO – zahrnovala by 870 000 vycvičených vojáků, z nichž přibližně 280 000 je určeno pro nasazení v případě války.
Pokud bude reforma schválena, vstoupí v platnost 1. ledna 2026. Rozšíření se bude týkat důstojníků, poddůstojníků i řadových vojáků, což zajistí, že zkušení záložáci zůstanou k dispozici po delší dobu.
Ministerstvo obrany uvedlo, že cílem návrhu je zajistit přístup ke zkušeným záložákům a udržet bojeschopnost armády v měnících se bezpečnostních podmínkách. Lékařské a výcvikové standardy přitom zůstanou beze změny a povoláni budou jen ti, kteří budou posouzeni jako způsobilí ke službě.
Zdroj: United24(Ukrajina)