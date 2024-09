Skandinávská země vyjednává s několika členskými státy NATO o rozmístění vojsk na svém území, a to i bez přímé vojenské hrozby.

Norsko a Švédsko by mohly rozmístit vojáky ve finském Laponsku, což odráží silnou obrannou spolupráci mezi severskými zeměmi. Je však zásadní, aby se na obraně této oblasti podílely i další země NATO.

Häkkänen zdůraznil, že tyto jednotky by byly pravděpodobně nasazeny během krizových situací, například při zvýšeném napětí na hranicích s Ruskem. Ačkoliv by tato alianční vojska nebyla trvale umístěna ve Finsku, byla by zavázaná k výcviku a v případě potřeby by zde mohla udržovat trvalejší přítomnost.

Velikost a rozsah těchto cvičení jsou stále v jednání. Další diskuse jsou plánovány na únorové zasedání ministrů obrany aliančních zemí, kde bude také oznámeno umístění velitelského centra NATO.

Zdroj: Yle(Finsko)