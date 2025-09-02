Alianční velitelství pozemních sil (MCLCC), které sídlí ve městě Mikkeli a bylo zřízeno ve spolupráci s finskou armádou, posiluje přítomnost NATO v jeho novém severním členském státě.
Zařízení má rovněž posílit obrannou pozici Aliance na jejím východním křídle, a to v době rostoucích obav z možného střetu mezi Ruskem a NATO. Velitelský štáb bude zpočátku tvořit deset osob, během několika let se však rozšíří až na padesát, včetně vojáků z Finska i dalších členských zemí.
Finský ministr obrany Antti Häkkänen schválil vznik nového velitelství v srpnu letošního roku. Jedná se o alianční velitelství nejblíže k ruským hranicím, společně s velitelstvím Mnohonárodní divize Sever v lotyšském Adazi, velitelstvím Mnohonárodní divize Severovýchod v polském Elblągu a velitelstvím Mnohonárodního sboru Severovýchod ve Štětíně.
Zdroj: The Kyiv Independent(Ukrajina)