V rámci finančního mechanismu PURL nakupují evropští spojenci a Kanada americké zbraně, protože zásoby zbraní v evropských arzenálech jsou téměř vyčerpané. Spojené státy americké disponují zásobami zbraní, systémů protivzdušné obrany a munice v hodnotě asi 10 až 12 miliard dolarů, které by Ukrajina mohla využít.
„Moje země se rozhodla připojit k programu PURL, protože považuje za zásadní, aby Ukrajina získala klíčové americké zbraně,“ prohlásil finský ministr obrany Antti Häkkänen a dodal, že Finsko dodá i vlastní balíček vojenského vybavení.
„Švédsko je připraveno udělat víc. To je teď naprosto zásadní, protože vidíme nesprávný trend v podpoře Ukrajiny. Podpora klesá a my chceme, aby se opět zvýšila,“ uvedl švédský ministr obrany Pål Jonson v sídle NATO, kde se konalo jednání ministrů obrany.
Obavu z klesající podpory Ukrajině vyjádřil i estonský ministr obrany Hanno Pevkur. Podle Kielského institutu nová data o západní vojenské pomoci Ukrajině navíc ukazují, že navzdory programu PURL podpora v červenci a srpnu klesla o 43 % ve srovnání s první polovinou roku.
Generální tajemník NATO Mark Rutte však nevidí problém, protože letošní průměr je prý srovnatelný s tím loňským. Roste však kritika vůči Francii, Itálii a Španělsku, že pro Ukrajinu nedělají dost. Häkkänen proto během jednání ministrů obrany vyzval všech 32 členů NATO, aby převzali svůj spravedlivý díl zátěže.
Zdroj: Military.com (USA)