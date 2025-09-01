natoaktual.cz

    Finsko odstraní svastiku z vlajek svého letectva

    1. září 2025  10:44
    Finské letectvo, které je nyní součástí NATO, stále používá svastiky na vlajkách několika svých leteckých jednotek.  

    Finská akrobatická skupina Midnight Hawks na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Připravuje se ale na jejich postupné vyřazení, a to především proto, aby se vyhnulo nepříjemnostem ze strany západních spojenců.

    Historie používání svastiky finským letectvem, která je od 20. století do značné míry spojována s nacistickou tyranií a nenávistnými skupinami, je složitější, než se na první pohled zdá. Jedná se o starobylý symbol a finské letectvo ho začalo používat mnoho let před vznikem nacistického Německa.

    Změna probíhá už roky. Před několika lety byla svastika odstraněna z emblému velitelství finského letectva. Svastiky však zůstaly na vlajkách některých jednotek finského letectva, což vzbuzuje podiv u spojenců NATO, turistů a dalších cizinců, kteří si jich všimnou na vojenských akcích. Finské letectvo zdůraznilo, že používání symbolu nemá žádnou souvislost s nacistickým Německem, ačkoli Finsko během druhé světové války neochotně uzavřelo spojenectví s třetí říší.

    Nové vlajky s orlem budou představeny po dokončení příprav a začnou se používat při akcích, jako jsou přehlídky či místní obřady. Obranné síly neuvedly, kdy přesně k tomu dojde.

    Zdroj: The Times of Israel(Izrael)

    aam; natoaktual.cz

