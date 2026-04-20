    Stubb: Ruská hrozba nezmizí, Ukrajina by měla vstoupit do NATO

    20. dubna 2026  17:56
    Hrozba ze strany Ruska nezmizí, varoval finský prezident Alexander Stubb a zopakoval, že ji považuje za dlouhodobou.  

    Finský prezident Alexander Stubb na bezpečnostní konferenci Globsec Forum v Praze | foto: @GLOBSEC

    Finsko, které vstoupilo do Severoatlantické aliance v roce 2023, sdílí s Ruskem více než 1 300 kilometrů dlouhou hranici a patří mezi nejvýraznější podporovatele Ukrajiny, včetně dodávek vojenské a humanitární pomoci.

    Stubb během návštěvy Kanady podpořil snahu Kyjeva o vstup do Aliance a upozornil na jeho vojenské zkušenosti.

    „Můžeme si dovolit držet Ukrajinu mimoAalianci, když má dnes jedny z největších vojenských zkušeností?“ uvedl v rozhovoru. „Z dlouhodobého hlediska bych si přál vidět Ukrajinu v NATO. Vím, že z politických důvodů s tím někteří mají problém, ale měli bychom o tom vážně přemýšlet,“ dodal a vyzdvihl i sdílení ukrajinského know-how se státy Perského zálivu při obraně proti íránským dronům.

    Zdroj: TPV World (Polsko)

    vst; natoaktual.cz

