    Finská vláda zveřejnila scénáře světa v roce 2045: spolupráce, rivalita i kolaps

    26. září 2025  16:41
    Finsko představilo unikátní studii s názvem „Zpráva o budoucnosti“, která nabízí čtyři možné podoby světa v roce 2045.  

    Ilustrační foto. | foto: natoaktual.cz

    Nejoptimističtější scénář předpokládá posílení mezinárodní spolupráce, zelenou transformaci a silnou roli Evropské unie, zatímco nejhorší varianta líčí ekologický kolaps, rozpad Severoatlantické aliance i EU a návrat autoritářských režimů. Mezi těmito póly stojí svět ovládaný technologickými giganty a svět, kde soupeřící bloky bojují o zdroje a vliv.

    Studie upozorňuje, že budoucnost bude záviset na rozhodnutích vlád v příštích letech, a zdůrazňuje rizika klimatické krize, technologické dominance i geopolitické rivality. Součástí analýzy jsou i tzv. divoké karty, tedy nepředvídatelné události, které mohou vývoj zásadně zvrátit, a to od afrického hospodářského zázraku až po novou dobu ledovou v Evropě. Zpráva uvažuje i o možnosti extrémní dlouhověkosti díky lékařským průlomům, což by mělo důsledky pro sociální systémy, politiku, způsob dosavadního myšlení a mnohé další.

    „Zpráva o budoucnosti“ vychází ve Finsku od roku 1993 každé čtyři roky a slouží jako strategický nástroj pro politiky. Finsko je jediným státem na světě, který již několik let systematicky mapuje možné scénáře budoucnosti. Často je inspirací i pro další státy a mezinárodní organizace.

    Zdroj: France 24(Francie)

    asš; natoaktual.cz

