natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Sídlo velitelství pozemních sil NATO bude ve finském Rovaniemi

    18. února 2026  15:44
    Finsko určilo trvalé sídlo velitelství pozemních sil Severoatlantické aliance. Bude se nacházet v Rovaniemi, administrativním centru Laponska.  

    Finská armáda. | foto: @Maavoimat

    Rozhodnutí oznámil finský ministr obrany Antti Häkkänen. Velitelství bude součástí mnohonárodní skupiny předsunutých pozemních sil NATO (Forward Land Forces), které budou ve Finsku působit.

    Jednotky budou operovat převážně v severních oblastech země, což odpovídá obrannému plánování Aliance na jejím severním křídle. Podle ministra bylo Rovaniemi vybráno s ohledem na svou operační vhodnost. Velitelství bude mít stálý status a nepřetržitou přítomnost ve Finsku. Počet personálu se bude lišit podle aktuálních úkolů.

    Klíčovou roli při formování skupiny sehrálo Švédsko. Zapojeny jsou rovněž Dánsko, Norsko, Island, Velká Británie, Francie a Itálie.

    Zdroj: Militarnyi (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media