Rozhodnutí oznámil finský ministr obrany Antti Häkkänen. Velitelství bude součástí mnohonárodní skupiny předsunutých pozemních sil NATO (Forward Land Forces), které budou ve Finsku působit.
Jednotky budou operovat převážně v severních oblastech země, což odpovídá obrannému plánování Aliance na jejím severním křídle. Podle ministra bylo Rovaniemi vybráno s ohledem na svou operační vhodnost. Velitelství bude mít stálý status a nepřetržitou přítomnost ve Finsku. Počet personálu se bude lišit podle aktuálních úkolů.
Klíčovou roli při formování skupiny sehrálo Švédsko. Zapojeny jsou rovněž Dánsko, Norsko, Island, Velká Británie, Francie a Itálie.
Zdroj: Militarnyi (Ukrajina)