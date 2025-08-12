Jde o první trestní případ v zemi Severoatlantické aliance týkající se nedávných poškození podmořské infrastruktury v Baltském moři. Podle úřadů ruská loď v prosinci 2024 táhla kotvu téměř 100 km, čímž přerušila pět elektrických a telekomunikačních kabelů mezi státy NATO.
Tanker plující pod vlajkou Cookových ostrovů a převážející ruskou ropu do Egypta zadržela finská pobřežní stráž za asistence speciálních jednotek. Obžalovaní Gruzínec a dva Indové vinu popírají a tvrdí, že ke škodě došlo v mezinárodních vodách. V případě odsouzení jim hrozí až 13 let vězení.
Eagle S, považovaný za součást ruské „stínové flotily“, byl v květnu 2025 zařazen na sankční seznam Evropské unie. Část politiků v regionu vidí v události koordinovanou akci Ruska, jiní mluví o špatné údržbě lodí. Případ podnítil debatu v NATO o možnostech zadržení lodí podezřelých ze sabotáže.
Zdroj: UNITED24(Ukrajina)