Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Finsko obžalovalo posádku ruského tankeru kvůli sabotáži v Baltském moři

12. srpna 2025  23:25
Finsko obžalovalo kapitána a dva důstojníky z tankeru Eagle S z hrubého vandalismu a hrubého narušení telekomunikací.  

Tanker Eagle S s ruskou ropou zadržený finskými úřady kvůli podezření z poškození podmořských kabelů | foto: @SuomenPoliisi

Jde o první trestní případ v zemi Severoatlantické aliance týkající se nedávných poškození podmořské infrastruktury v Baltském moři. Podle úřadů ruská loď v prosinci 2024 táhla kotvu téměř 100 km, čímž přerušila pět elektrických a telekomunikačních kabelů mezi státy NATO.

Tanker plující pod vlajkou Cookových ostrovů a převážející ruskou ropu do Egypta zadržela finská pobřežní stráž za asistence speciálních jednotek. Obžalovaní Gruzínec a dva Indové vinu popírají a tvrdí, že ke škodě došlo v mezinárodních vodách. V případě odsouzení jim hrozí až 13 let vězení.

Eagle S, považovaný za součást ruské „stínové flotily“, byl v květnu 2025 zařazen na sankční seznam Evropské unie. Část politiků v regionu vidí v události koordinovanou akci Ruska, jiní mluví o špatné údržbě lodí. Případ podnítil debatu v NATO o možnostech zadržení lodí podezřelých ze sabotáže.

Zdroj: UNITED24(Ukrajina)

vst; natoaktual.cz

