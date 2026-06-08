Operační velení bylo předáno přímo NATO, což představuje první převedení švédských vojáků pod alianční velení od vstupu země do NATO.
Finský ministr obrany Antti Häkkänen zdůraznil, že spojenci získají možnost cvičit pozemní operace v arktických podmínkách na cvičišti Rovajärvi, největším dělostřeleckém výcvikovém prostoru v západní Evropě. Na rozvoji FLF Finland se podílejí také Velká Británie, Francie, Itálie, Dánsko a Island. Mnohonárodní štáb bude působit v Rovaniemi, zatímco švédský prapor zůstane dislokován v Bodenu. Jednotka má být schopna rychle posílit obranu severního Finska.
Rozšiřování vojenské infrastruktury v severním Finsku a Švédsku souvisí s reorganizací ruských ozbrojených sil. Moskva plánuje navýšit počet vojáků o 350 tisíc a posílit Leningradský vojenský okruh u finských hranic. Součástí změn je také vytvoření nových motostřeleckých divizí v Pečenze a Karélii.
Zdroj: The Barents Observer (Norsko)