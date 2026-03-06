natoaktual.cz

    Finsko plánuje zrušit zákaz jaderných zbraní na svém území

    6. března 2026  15:53
    Finská vláda chce zrušit dlouholetý zákaz přítomnosti jaderných zbraní na svém území, aby se země více přiblížila politice jaderného odstrašení Severoatlantické aliance.  

    Finská armáda. | foto: @Maavoimat

    Finský ministr obrany Antti Häkkänen uvedl, že bezpečnostní prostředí Finska i celé Evropy se zásadně změnilo po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

    „Tato změna je nezbytná, aby bylo možné zajistit vojenskou obranu Finska jako součásti Aliance a plně využít jaderné odstrašení a kolektivní obranu NATO,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci. Země se kvůli obavám z Ruska vzdala vojenské neutrality a v roce 2023 vstoupila do Aliance.

    Podle zákona o jaderné energii z roku 1987 je na finském území zakázán dovoz, výroba, držení i použití jaderných zbraní, a to i během války. Navrhovaná změna by umožnila přivézt jadernou zbraň do Finska, přepravovat ji nebo ji držet na jeho území, pokud by to souviselo s obranou země.

    Návrh vyžaduje změny zákona o jaderné energii i trestního zákoníku. Vládní koalice, která má v parlamentu většinu, jej nyní předložila k připomínkám do 2. dubna. Finsko sdílí s Ruskem hranici dlouhou 1 340 kilometrů, nejdelší mezi státy Evropské unie a NATO.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

