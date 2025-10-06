natoaktual.cz

    6. října 2025  19:32
    Slovenský premiér Robert Fico prohlásil, že cílem jeho vlády není porážka Ruska, ale co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině. Uvedl to během televizní debaty na veřejnoprávní stanici STVR. „Cílem zahraniční politiky Slovenské republiky, vlády Slovenské republiky, jejímž jsem premiérem, není porážka Ruské federace,“ řekl.  

    Robert Fico | foto: nrsr.sk

    „Naším cílem je co nejdříve ukončit válku na Ukrajině. Jsou to Slované, kteří se navzájem zabíjejí. Válka není řešení,“ uvedl Fico.

    Premiér zároveň kritizoval přístup Evropské unie k ruské agresi proti Ukrajině a obvinil Brusel, že se soustředí na vojenskou podporu místo hledání mírového řešení. „Kdyby EU vynakládala tolik energie na mír, kolik věnuje podpoře války na Ukrajině, válka mohla už dávno skončit,“ dodal.

    Od svého návratu do úřadu v roce 2023 Fico ukončil dodávky vojenské pomoci Ukrajině ze zásob slovenské armády a zpochybňuje účinnost sankcí EU vůči Rusku.

    V minulosti také slíbil, že zablokuje vstup Ukrajiny do NATO – rozhodnutí, které vyžaduje souhlas všech 32 členských států Aliance, včetně Slovenska. V prosinci 2024 Fico navštívil Moskvu, kde jednal o posílení diplomatických i ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi.

    Zdroj: The Kyiv Independent (Ukrajina)

    aam; natoaktual.cz

