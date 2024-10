Toto prohlášení přišlo před společným jednáním slovenské a ukrajinské vlády, na kterém chce Bratislava přesvědčit Kyjev, aby zůstal tranzitní zemí pro ruský plyn.

Kyjev v létě zakázal tranzit produktů ruské energetické společnosti Lukoil přes své hranice, což znepokojilo Maďarsko a Slovensko, kteří nadále dostávají ruskou ropu ropovodem přes Ukrajinu díky výjimce z evropských sankcí.

Fico také uvedl, že jeho vláda čelí extrémnímu tlaku ze strany Evropské komise, aby zastavila nákupy od Moskvy. Ukrajina nedávno otevřela možnost nové výjimky, která by umožnila Lukoilu prodávat svou ropu maďarskému energetickému gigantu MOL, jenž by ji pak mohl přepravovat přes Ukrajinu do EU.

Zdroj: Politico (USA)