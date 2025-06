Prohlásil to na tiskové konferenci před summitem NATO, který se uskuteční příští týden v Haagu. Podle něj Slovensko v době nesmyslného zbrojení nemá z členství v Alianci jednoznačný prospěch a přechod k neutralitě by mu mohl přinést výhody. Zároveň ale přiznal, že takový krok není v jeho pravomoci a vyžadoval by souhlas parlamentu.

Fico zároveň kritizoval návrh zvýšit výdaje na obranu až na pět procent HDP a uvedl, že výdaje by měly být investovány do projektů s civilním i vojenským využitím. Slovensko pod jeho vedením zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině a odklání se od jednotné politiky Západu. Premiér dodal, že rozšiřování zbrojních rozpočtů především nahrává zbrojnímu průmyslu.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)