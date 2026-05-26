natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Největší evropské obranné projekty mají potíže

    26. května 2026  15:48
    Evropský projekt FCAS, který měl původně vytvořit stíhací letoun nové generace, se po letech sporů mezi Francií, Německem a Španělskem dostává do bodu, kdy společnost Airbus uvažuje o rozdělení projektu mezi Francii a Německo.  

    ilustrační foto | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Hlavním zdrojem sporů jsou rozdílné vojenské požadavky a průmyslové zájmy. Francie požaduje letoun schopný nést jaderné zbraně a operovat z letadlových lodí, zatímco Německo takové požadavky nemá a pro mise jaderného sdílení Severoatlantické aliance pořizuje americké stíhačky F-35. Konflikt se vede také mezi firmami Dassault Aviation a Airbus Defence and Space o vedení projektu, rozdělení práce a sdílení technologií.

    Podle analytiků se nejdůležitější částí projektu postupně stává takzvaný „combat cloud“, tedy digitální systém propojující letouny, drony, senzory a zbraně. Právě v této oblasti je Evropa podle expertů stále výrazně závislá na Spojených státech. Pokračování spolupráce v oblasti digitálních systémů a propojení bojiště by podle nich mohlo zabránit úplnému rozpadu programu FCAS.

    Napětí kolem FCAS zároveň ohrožuje i další společný francouzsko-německý projekt MGCS, který má nahradit tanky Leopard 2 a Leclerc. Oba programy vznikly v roce 2017 jako součást širší dohody mezi Paříží a Berlínem o společném rozvoji evropského obranného průmyslu. Analytici upozorňují, že případné selhání FCAS by mohlo oslabit ochotu evropských států pouštět se do dalších rozsáhlých společných zbrojních projektů.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media