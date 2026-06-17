Projekt dlouhodobě provázely neshody o vedení programu, rozdělení pravomocí a práva k duševnímu vlastnictví. Francouzská společnost Dassault Aviation byla opakovaně označována za obtížného partnera.
Podobné problémy se objevují také u francouzsko-německého tankového programu MGCS. Kromě průmyslových sporů projekt komplikují rozdílné vojenské požadavky obou zemí. Zatímco Německo prosazuje těžší tank s důrazem na ochranu a palebnou sílu pro obranu východního křídla Severoatlantické aliance, Francie preferuje lehčí vozidlo vhodné pro rychlé zahraniční nasazení.
Dalším zdrojem napětí je rostoucí vliv německé společnosti Rheinmetall. Program MGCS měl původně vést společný francouzsko-německý podnik KNDS, ale zapojení Rheinmetallu podle francouzské strany narušilo původní rovnováhu projektu. Firma navíc představila vlastní tank Panther KF51, který je vnímán jako alternativa k MGCS a snižuje tlak na dosažení kompromisu mezi partnery.
Neshody mezi Francií a Německem odrážejí širší problém evropské obranné spolupráce. Národní průmyslové zájmy podle kritiků stále častěji převažují nad společnými strategickými cíli, což komplikuje realizaci velkých mezinárodních zbrojních programů.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)