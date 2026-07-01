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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Varování FBI: Írán usiloval o dronový útok na Kalifornii jako odvetu za válku

    1. července 2026  20:07
    Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) varoval policejní sbory v Kalifornii, že by se Írán mohl za americké útoky pomstít vypuštěním dronů na západní pobřeží Spojených států.  

    Íránský bezpilotní letoun Mohajer-6 | foto: wikimedia

    „Nedávno jsme získali neověřené informace, že Írán na počátku února 2026 údajně usiloval o provedení překvapivého útoku bezpilotními letouny z neidentifikovaného plavidla u pobřeží Spojených států, konkrétně proti nespecifikovaným cílům v Kalifornii, a to pro případ, že by USA provedly údery proti Íránu. K načasování, metodě, cíli ani pachatelům tohoto údajného útoku nemáme žádné další informace,“ uvádí zpráva FBI.

    Varování přišlo právě v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila útok proti Íránské islámské republice.

    „Vyšetřuje se to. Ale děje se toho hodně a my můžeme jen reagovat na to, co přijde, a samotná válka se vede tak dobře, jak to ještě nikdo neviděl,“ řekl Trump.

    Zdroj: ABC News (USA)

    rku; natoaktual.cz

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