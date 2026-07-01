„Nedávno jsme získali neověřené informace, že Írán na počátku února 2026 údajně usiloval o provedení překvapivého útoku bezpilotními letouny z neidentifikovaného plavidla u pobřeží Spojených států, konkrétně proti nespecifikovaným cílům v Kalifornii, a to pro případ, že by USA provedly údery proti Íránu. K načasování, metodě, cíli ani pachatelům tohoto údajného útoku nemáme žádné další informace,“ uvádí zpráva FBI.
Varování přišlo právě v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila útok proti Íránské islámské republice.
„Vyšetřuje se to. Ale děje se toho hodně a my můžeme jen reagovat na to, co přijde, a samotná válka se vede tak dobře, jak to ještě nikdo neviděl,“ řekl Trump.
Zdroj: ABC News (USA)