    Zpráva FBI varovala před íránskou hrozbou v USA, Bílý dům ji zlehčoval

    8. dubna 2026  20:38
    Interní zpráva FBI a dalších amerických bezpečnostních agentur z 20. března varovala před „trvalou hrozbou“ ze strany Íránu vůči cílům na území USA. Upozorňovala na rizika pro vojenský personál, vládní objekty, židovské a izraelské instituce i íránské disidenty.  

    Americký prezident Donald Trump | foto: @WhiteHouse

    Zároveň ale neidentifikovala plošnou hrozbu pro širší veřejnost.

    Varování přišlo v době, kdy prezident Donald Trump veřejně zlehčoval možnost íránských útoků na americké půdě. Administrativa také dříve zablokovala zveřejnění podobného dokumentu s tím, že informace musí být nejprve ověřeny.

    Zpráva upozorňuje na možné násilné útoky včetně střelby, bombových útoků či únosů. Írán podle ní využívá operativce s legálním přístupem do USA a sleduje cíle prostřednictvím digitálních nástrojů.

    Zveřejnění zprávy přichází v době, kdy většina Američanů podle průzkumů odmítá pokračování války a podporuje její rychlé ukončení.

    Zdroj: Reuters (USA)

    dkr; natoaktual.cz

