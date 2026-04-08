Zároveň ale neidentifikovala plošnou hrozbu pro širší veřejnost.
Varování přišlo v době, kdy prezident Donald Trump veřejně zlehčoval možnost íránských útoků na americké půdě. Administrativa také dříve zablokovala zveřejnění podobného dokumentu s tím, že informace musí být nejprve ověřeny.
Zpráva upozorňuje na možné násilné útoky včetně střelby, bombových útoků či únosů. Írán podle ní využívá operativce s legálním přístupem do USA a sleduje cíle prostřednictvím digitálních nástrojů.
Zveřejnění zprávy přichází v době, kdy většina Američanů podle průzkumů odmítá pokračování války a podporuje její rychlé ukončení.
Zdroj: Reuters (USA)