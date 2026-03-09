natoaktual.cz

    9. března 2026  13:58
    Dva další letouny amerického letectva přistály na základně RAF Fairford poté, co Velká Británie umožnila Washingtonu využívat své základny pro obranné operace související s konfliktem s Íránem.  

    C-17 Globemaster během vykládání materiálu na Islandu | foto: Milan Polách, 21. zTL

    Záběry ukazovaly, jak na letecké základně v Gloucestershiru přistávají dva transportní letouny Boeing C-17 Globemaster, a to několik dní po příletu bombardérů B-1 Lancer.

    Podle údajů ze sledování letů přiletěl další letoun C-17 z letecké základny McGuire u Wrightstownu v New Jersey. Není ale jasné, zda Fairford následně opustí a zamíří na Blízký východ.

    Keir Starmer, britský premiér, povolil Spojeným státům využívat britské základny pro „specifické obranné operace“. Ke změně jeho postoje došlo poté, co se britští spojenci i základna RAF Akrotiri na Kypru v minulém týdnu stali terčem odvetných íránských útoků. Hangár na kyperské letecké základně poškodil dron íránské výroby, který podle dostupných informací odpálila libanonská milice Hizballáh podporovaná Teheránem.

    Starmer do regionu zároveň vysílá také torpédoborec HMS Dragon, který disponuje schopnostmi protivzdušné obrany.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

