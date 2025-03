Oznámil to kanadský ministr obrany Bill Blair. Po konzultaci s novým premiérem Markem Carneyem dostal údajně pokyn prověřit další alternativy k letounu F-35. „Byla to stíhačka, kterou naše letectvo označilo za požadovanou platformu, ale zkoumáme i jiné možnosti,“ uvedl Blair. Dodal, že vláda bude zjišťovat různé alternativy, včetně možné montáže letounů F-35 přímo v Kanadě. Kanada podepsala v roce 2023 smlouvu na nákup 88 letounů F-35 za 19 miliard kanadských dolarů a zavázala se uhradit prvních 16 kusů. První letoun by měl být dodán v roce 2026 na výcvikovou základnu v Arizoně, do Kanady dorazí v roce 2028.

Blairovo prohlášení přichází den poté, co Portugalsko oznámilo, že rovněž přehodnocuje nákup F-35. Portugalský ministr obrany Nuno Melo uvedl, že Trumpova nevyzpytatelnost ohledně postoje k Severoatlantické alianci nutí Portugalsko zvážit jiné možnosti: „Nemůžeme při našich rozhodnutích ignorovat geopolitickou situaci,“ dodal. Napětí mezi Kanadou a Spojenými státy americkými v poslední době vzrostlo v důsledku zavedení cel na kanadské zboží a kontroverzních výroků o možném začlenění Kanady jako 51. amerického státu, což vyvolalo v Kanadě vlnu odporu.

Zdroj: Business Insider (USA)