    Pád F-35 na Aljašce: pilot hodinu řešil své možnosti s inženýry Lockheed Martin

    29. srpna 2025  17:29
    Americký stíhací letoun F-35A Lightning II se začátkem roku 2025 zřítil během plánovaného cvičného letu na základně Eielson.  

    Start amerického letounu F-35 z dráhy mošnovského letiště během Dnů NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

     Podle čerstvě zveřejněné vyšetřovací zprávy havárii způsobil zamrzlý podvozek. Předtím, než se musel pilot katapultovat, strávil téměř hodinu kroužením ve vzduchu, aby mohl probírat svoje možnosti s inženýry Lockheed Martin. Dvakrát se během komunikace s inženýry pokusil o přistání, než se letoun stal úplně neovladatelným. Pilot se katapultoval, utrpěl jen lehká zranění a byl převezen do vojenské nemocnice Bassett ve Fairbanks. Letoun v hodnotě 196,5 milionu dolarů byl zcela zničen.

    Podle prezidenta vyšetřovací komise plukovníka Michaela Lewise byla příčinou havárie zamrzlá hydraulická kapalina, která byla kontaminovaná vodou. Zmrzlá kapalina tak neumožnila plně vysunout podvozek, jelikož senzory vyhodnotily, že letoun stojí na zemi, přestože byl ve vzduchu.

    Lewis ve zprávě ocenil pohotovost jak pilota, tak inženýrů Lockheed Martin, zároveň však avizoval, že se nehodě dalo předejít. Zpráva také kritizuje nedodržování údržbářských postupů příslušníky 355. stíhací perutě. Technici podle všeho nevhodně skladovali hydraulickou kapalinu a vystavili ji vlhku a nepříznivému počasí během nasazení v Japonsku i na dalších místech mimo Eielson.

    Zdroj: Military.com (USA)

    natoaktual.cz

