Podle záchranné služby je jeden ze zraněných ve vážném stavu. Společnost Rheinmetall se k příčině výbuchu zatím nevyjádřila

Zranění muži ve věku od 30 do 52 let utrpěli poranění hlavy, popáleniny a nadýchali se kouře. Pět z nich bylo převezeno do nemocnic v Murcii, zatímco šestý byl ošetřen přímo na místě.

Závod patří společnosti Rheinmetall Expal Munitions, dceřiné firmě německého výrobce zbraní Rheinmetall. Rheinmetall provozuje sedm výrobních závodů ve Španělsku a USA a dodává zbraně do více než 60 zemí. Továrna, kde k výbuchu došlo, se specializuje na výrobu dělostřelecké munice, minometů, nábojů střední ráže a raketových pohonných systémů.

Zdroj: Deutsche Welle(Německo)