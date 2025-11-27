natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropský parlament schválil balíček na podporu obranného průmyslu za 1,5 miliardy eur

    27. listopadu 2025  15:30
    Evropský parlament schválil nový program podpory obranného průmyslu, v jehož rámci bylo vyčleněno 1,5 miliardy eur na zvýšení výroby vojenské techniky v Evropské unii.  

    Vlajky Severoatlantické aliance a Evropské unie. | foto: NATO Photos

    Ačkoli je objem financování relativně skromný, většina zákonodárců doufá, že iniciativa především položí základy pro užší spolupráci mezi členskými státy.

    Program si rovněž klade za cíl snížit strategickou závislost tím, že stanovuje, že alespoň 65 % hodnoty podporovaných produktů musí pocházet z EU. Tato otázka vyvolala zdlouhavé diskuse vzhledem k dlouhodobé závislosti mnoha členských států na amerických dodavatelích obranného materiálu.

    Program je součástí širší strategické obranné iniciativy Readiness 2030, kterou v březnu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Plán si klade za cíl mobilizovat až 800 miliard eur na posílení evropské obranné infrastruktury v prostředí zvýšeného geopolitického napětí, včetně ruské války na Ukrajině a nejistoty ohledně budoucích vojenských závazků Spojených států.

    Zdroj: Belga News Agency (Belgie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media