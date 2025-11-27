Ačkoli je objem financování relativně skromný, většina zákonodárců doufá, že iniciativa především položí základy pro užší spolupráci mezi členskými státy.
Program si rovněž klade za cíl snížit strategickou závislost tím, že stanovuje, že alespoň 65 % hodnoty podporovaných produktů musí pocházet z EU. Tato otázka vyvolala zdlouhavé diskuse vzhledem k dlouhodobé závislosti mnoha členských států na amerických dodavatelích obranného materiálu.
Program je součástí širší strategické obranné iniciativy Readiness 2030, kterou v březnu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Plán si klade za cíl mobilizovat až 800 miliard eur na posílení evropské obranné infrastruktury v prostředí zvýšeného geopolitického napětí, včetně ruské války na Ukrajině a nejistoty ohledně budoucích vojenských závazků Spojených států.
Zdroj: Belga News Agency (Belgie)