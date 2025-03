Jedná se o druhou významnou úpravu pravidel v oblasti obrany za posledních pár let.

V roce 2023 banka umožnila financování produktů vojenského charakteru bez smrtících účinků. Do té doby musely mít veškeré investice duální využití – vojenské i civilní. Nový seznam nezahrnuje zbraně ani munici. Jedná se čistě o obranné prostředky a projekty jako jsou rušičky signálu, radary, transportní vozidla, helikoptéry či stavba kasáren. Očekává se, že v příštích několika měsících bude schváleno financování celkem 14 projektů.

Je možné, že na podporu obranného průmyslu správní rada EIB označí bezpečnost za veřejný statek. To by mohlo povzbudit ostatní banky k financování obranných projektů. EIB by mohla zrušit stávající limit 8 miliard eur na obranné investice. Země EU by tak na místo toho mohly každoročně stanovit rozpočet na bezpečnost a obranu.

Zdroj: Euractiv (Belgie)