Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Aliance zajistí vojenské schopnosti, zatímco EU využije svůj vnitřní trh a finanční nástroje k podpoře projektu. Iniciativa reaguje na rostoucí obavy z dronové aktivity podél východní hranice Evropy.
Podle Rutteho má „zeď proti dronům“ čelit hybridním hrozbám, které se projevují zejména průzkumnými lety, pašováním či útoky pomocí bezpilotních prostředků. Nejvíce by z projektu měly těžit Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Polsko, které leží na pomyslné frontové linii vůči Rusku. Právě Moskva je považována za hlavní faktor, který urychlil evropské úsilí o koordinovanou obranu.
Plán počítá se společným nákupem detekčních systémů a technologií využívajících umělou inteligenci, stejně jako se sdílením zpravodajských informací. Pokud se podaří zajistit dostatečné financování a politickou podporu, mohla by se iniciativa postupně proměnit v celoevropskou síť protivzdušné obrany.
Zdroj: Modern Diplomacy (Bulharsko)