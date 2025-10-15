natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa buduje „zeď proti dronům“, NATO a EU spojují síly v obraně

    15. října 2025  15:43
    Severoatlantická aliance a Evropská unie zahajují společný projekt vytvoření takzvané „zdi proti dronům“, která má chránit evropské státy před narušováním vzdušného prostoru.  

    Ruský úrtočný dron Šáhid/Geran | foto: @wartranslated

    Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že Aliance zajistí vojenské schopnosti, zatímco EU využije svůj vnitřní trh a finanční nástroje k podpoře projektu. Iniciativa reaguje na rostoucí obavy z dronové aktivity podél východní hranice Evropy.

    Podle Rutteho má „zeď proti dronům“ čelit hybridním hrozbám, které se projevují zejména průzkumnými lety, pašováním či útoky pomocí bezpilotních prostředků. Nejvíce by z projektu měly těžit Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Polsko, které leží na pomyslné frontové linii vůči Rusku. Právě Moskva je považována za hlavní faktor, který urychlil evropské úsilí o koordinovanou obranu.

    Plán počítá se společným nákupem detekčních systémů a technologií využívajících umělou inteligenci, stejně jako se sdílením zpravodajských informací. Pokud se podaří zajistit dostatečné financování a politickou podporu, mohla by se iniciativa postupně proměnit v celoevropskou síť protivzdušné obrany.

    Zdroj: Modern Diplomacy (Bulharsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media