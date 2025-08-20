natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa je rozdělena, zda nové vojenské rozpočty utratit doma, nebo v USA

    20. srpna 2025  12:03
    Rozhodnutí Severoatlantické aliance zvýšit obranné výdaje na 3,5 % HDP přináší evropským státům roční navýšení rozpočtů o téměř 270 miliard eur.  

    ilustrační foto. | foto: NATO photos

     Země tak stojí před otázkou, zda investovat do vlastní obranné výroby, nebo spoléhat na zbraně Spojených států amerických.

    Americké systémy jako stíhačky F-35 či protiraketové baterie Patriot lákají rychlým naplněním aliančních cílů, ale zároveň zvyšují závislost na USA. Jedna baterie Patriot vyjde na miliardu dolarů, přičemž evropská alternativa SAMP/T je o třetinu levnější.

    Francie a Španělsko proto prosazují podporu domácího průmyslu a účastní se vývoje evropského stíhacího letounu FCAS. Naopak Polsko sází na rychlost akvizic – nakoupilo desítky tanků, vrtulníků i jihokorejských raketometů, a zároveň upevnilo vazby na americké kontraktory.

    Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu přitom vyvolal otázky, zda kupování amerického zaručuje vliv a ochranu. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze rozpočtové cíle NATO upřednostňují první dojem před efektivitou a skutečnými schopnostmi. Podle kritiků hrozí, že Evropa místo budování vlastních kapacit jen prohloubí závislost na zahraničí.

    Zdroj: Euractiv(Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media