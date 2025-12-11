natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropští lídři pokračují v práci na americkém plánu pro Ukrajinu

    11. prosince 2025  16:19
    Britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz uvedli po společném telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že v následujících dnech bude pokračovat intenzivní práce na plánu k ukončení ruské války proti Ukrajině.  

    Německý kancléř Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer při podpisu bilaterální dohody mezi oběma zeměmi | foto: @bundeskanzler

    Shodli se, že jde o klíčový okamžik pro Ukrajinu i bezpečnost celého euroatlantického prostoru. Trump později připustil, že při rozhovoru zazněla silná slova, a naznačil neshody ohledně některých účastníků jednání. „Nechceme ztrácet čas,“ řekl americký prezident.

    Rozhovor přišel den poté, co Trump označil evropské lídry za slabé a zpochybnil americkou podporu Kyjevu. Podle spojenců nyní jednání postupují po malých krůčcích, avšak zásadní spory přetrvávají – zejména otázka území, které Moskva od roku 2022 okupuje. Ukrajina trvá na okamžitém příměří a bezpečnostních zárukách, zatímco Trump tlačí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby byl realističtější. Zelenskyj oznámil, že USA brzy obdrží upravený dvacetibodový návrh Kyjeva, jenž reaguje na americký návrh považovaný za příliš vstřícný vůči Rusku.

    Evropští představitelé se snaží udržet Washington v procesu a zároveň zdůrazňují, že rozhodnutí o budoucnosti Ukrajiny musí činit Kyjev. Národní bezpečnostní poradci jednotlivých zemí tak pokračují v koordinaci se svými ukrajinskými protějšky. Bílý dům stále zvažuje další formát jednání s americkou a ukrajinskou účastí, zatímco ruská strana hodnotí Trumpovy výroky jako potvrzení vlastního postoje k válce.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media