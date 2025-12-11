Shodli se, že jde o klíčový okamžik pro Ukrajinu i bezpečnost celého euroatlantického prostoru. Trump později připustil, že při rozhovoru zazněla silná slova, a naznačil neshody ohledně některých účastníků jednání. „Nechceme ztrácet čas,“ řekl americký prezident.
Rozhovor přišel den poté, co Trump označil evropské lídry za slabé a zpochybnil americkou podporu Kyjevu. Podle spojenců nyní jednání postupují po malých krůčcích, avšak zásadní spory přetrvávají – zejména otázka území, které Moskva od roku 2022 okupuje. Ukrajina trvá na okamžitém příměří a bezpečnostních zárukách, zatímco Trump tlačí na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby byl realističtější. Zelenskyj oznámil, že USA brzy obdrží upravený dvacetibodový návrh Kyjeva, jenž reaguje na americký návrh považovaný za příliš vstřícný vůči Rusku.
Evropští představitelé se snaží udržet Washington v procesu a zároveň zdůrazňují, že rozhodnutí o budoucnosti Ukrajiny musí činit Kyjev. Národní bezpečnostní poradci jednotlivých zemí tak pokračují v koordinaci se svými ukrajinskými protějšky. Bílý dům stále zvažuje další formát jednání s americkou a ukrajinskou účastí, zatímco ruská strana hodnotí Trumpovy výroky jako potvrzení vlastního postoje k válce.
Zdroj: BBC (Velká Británie)