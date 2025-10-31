natoaktual.cz

    31. října 2025  16:06
    Evropské země Severoatlantické aliance vyšlou své jednotky do Rumunska, aby zaplnily mezeru vzniklou odchodem amerických vojáků.  

    Američtí vojáci vykládají odpalovače střel systému THAAD na letecké základně Mihaila Kogalniceanu v Rumunsku | foto: DVIDS

    Podle rumunské ministryně zahraničí Oany Toiu tím Aliance posílí svou přítomnost v regionu a zvýší odstrašovací schopnosti na východním křídle. Zároveň uvedla, že rozhodnutí Washingtonu vychází z „oprávněné analýzy“ potřeby, aby evropské členské státy výrazněji posílily vlastní obranné kapacity.

    Na začátku roku bylo v Rumunsku rozmístěno přibližně 1 700 amerických vojáků. „Do konce letošního a začátku příštího roku očekáváme silnější přítomnost NATO v Rumunsku a větší schopnost Aliance reagovat v případě, že by země čelila přímé hrozbě,“ uvedla Toiu.

    Zdroje z rumunské armády nicméně poukazují na složitější pozadí. Záložní důstojník s dlouholetou zkušeností v národních i aliančních strukturách řekl, že Bukurešť nedokázala navázat s Washingtonem tak úzký bilaterální vztah jako Polsko, kterému americký prezident přislíbil trvalé rozmístění přibližně 8 000 vojáků. Podle něj mohlo sehrát roli i napětí mezi Rumunskem a administrativou Donalda Trumpa po zrušení loňských rumunských prezidentských voleb kvůli obavám z údajného ruského vměšování.

    Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (ČR/USA)

    aam; natoaktual.cz

