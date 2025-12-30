natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa zvyšuje bezpečnost satelitů před kyberútoky

    30. prosince 2025  21:00
    V pusté arktické krajině u Kangerlussuaqu v Grónsku budují Evropané obranu proti nové a rostoucí bezpečnostní hrozbě: kybernetickým útokům zaměřeným na satelitní infrastrukturu. Litevská společnost Astrolight minulý měsíc oznámila, že s podporou Evropské kosmické agentury vybuduje pozemní stanici, která bude pomocí laserových paprsků rychle a bezpečně stahovat velké objemy dat ze satelitů.  

    Výtvarná vizualizace situace na oběžné dráze Země | foto: NASA

    Po léta považovali tvůrci politik satelitní infrastrukturu spíše za technický nástroj než za strategické aktivum. Změnilo se to v roce 2022, kdy došlo ke kybernetickému útoku na satelitní síť společnosti Viasat, jenž časově souvisel s ruskou invazí na Ukrajinu.

    Od té doby se satelity staly častým cílem rušení, špionáže i narušování provozu. Evropská komise v červnu varovala, že vesmír je „stále více napadán“, a upozornila na rostoucí počet kybernetických útoků a pokusů o elektronické rušení namířených proti satelitům a pozemním stanicím.

    Klíčová evropská arktická pozemní stanice se nachází na Špicberkách a podporuje navigační a observační systémy Galileo a Copernicus. Ačkoliv je tato poloha strategicky významná, je zároveň mimořádně citlivá kvůli blízkým ruským a čínským aktivitám.

    Stanice se pro připojení k internetu spoléhá na jediný podmořský kabel, který byl už několikrát poškozen. Evropský systém, který má sestávat z 18 satelitů operujících na nízké a střední oběžné dráze Země, má Evropě zajistit rychlou a šifrovanou komunikaci.

    Zdroj: Politico (USA)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media