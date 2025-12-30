Po léta považovali tvůrci politik satelitní infrastrukturu spíše za technický nástroj než za strategické aktivum. Změnilo se to v roce 2022, kdy došlo ke kybernetickému útoku na satelitní síť společnosti Viasat, jenž časově souvisel s ruskou invazí na Ukrajinu.
Od té doby se satelity staly častým cílem rušení, špionáže i narušování provozu. Evropská komise v červnu varovala, že vesmír je „stále více napadán“, a upozornila na rostoucí počet kybernetických útoků a pokusů o elektronické rušení namířených proti satelitům a pozemním stanicím.
Klíčová evropská arktická pozemní stanice se nachází na Špicberkách a podporuje navigační a observační systémy Galileo a Copernicus. Ačkoliv je tato poloha strategicky významná, je zároveň mimořádně citlivá kvůli blízkým ruským a čínským aktivitám.
Stanice se pro připojení k internetu spoléhá na jediný podmořský kabel, který byl už několikrát poškozen. Evropský systém, který má sestávat z 18 satelitů operujících na nízké a střední oběžné dráze Země, má Evropě zajistit rychlou a šifrovanou komunikaci.
