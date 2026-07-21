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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa odhaluje ruskou kybernetickou válku

    21. července 2026  20:27
    Evropská unie, Francie a Severoatlantická aliance veřejně odsoudily rozsáhlou ruskou kybernetickou kampaň, která je napojena na ruskou Federální bezpečnostní službu (FSB).  

    Ruská tajná služba FSB | foto: kremlin.ru

    Rusko neprovádí pouhou kybernetickou špionáž, nýbrž vybudovalo celý ekosystém, v němž tajné služby, armádní složky, kriminální skupiny, proxy hackeři, vývojáři malwaru a soukromé společnosti pracují na stejném strategickém cíli: vyvíjet tlak na Evropu a Ukrajinu.

    Hlavním aktérem je tzv. 16. centrum FSB. Tato struktura provozuje několik hackerských skupin zaměřených na francouzské a evropské zájmy. Centrum má řadu odposlechových center rozmístěných po celém území Ruska, od Vladivostoku po Kaliningradskou oblast. To ukazuje na rozsáhlou ruskou sběrnou síť zaměřenou na Evropu, Spojené státy americké a Asii.

    Nejznámější hackerskou skupinou tohoto ekosystému je TURLA, která funguje nejméně od roku 2004. Dlouhodobě slouží ke sběru zpravodajských informací cílících na vládní, diplomatické, obranné, výzkumné, technologické, vzdělávací, mediální i energetické sektory. Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 TURLA podporuje válečné úsilí Moskvy také špionáží zaměřenou přímo na Ukrajinu a její spojence.

    Reakce EU nemíří jen na státní aparát, ale i na jeho podpůrnou síť. Na sankční seznam přibyli lidé a firmy spojené s řadou skupin a nástrojů: Trickbot, Conti, Wizard Spider, Media Land, ML.Cloud, CARR, Z-Pentest, LummaC2, vojenský útvar GRU 29155 a společnost Impuls LLC.

    Severoatlantická rada odsoudila ruské kybernetické aktivity, vyjádřila solidaritu s postiženými členskými státy a zdůraznila, že NATO je připraveno využít veškeré kapacity k odstrašení, obraně a odpovědi na kybernetické hrozby.

    Zdroj: Defence24 (Polsko)

    rku; natoaktual.cz

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