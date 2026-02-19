natoaktual.cz

    19. února 2026  14:49
    Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci uvedla, že Severoatlantická aliance zůstává klíčovým pilířem evropské bezpečnosti.  

    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen | foto: NATO Photos

    Zároveň však vyzvala k větší evropské odpovědnosti za vlastní obranu a označila Rusko za největší hrozbu pro kontinent.

    Evropská komise podle Ursuly von der Leyen chce alokovat až 800 miliard eur na posílení schopností, včetně protivzdušné obrany a vojenské mobility. Jens Stoltenberg, bývalý generální tajemník NATO, uvedl, že tlak USA vedl evropské spojence k výraznému navýšení investic. Výdaje členských států EU na obranu vzrostly z 251 miliard eur v roce 2021 na odhadovaných 381 miliard eur v roce 2025.

    Zástupci USA ujistili o pokračující podpoře transatlantické aliance, přesto Evropská unie rozvíjí i spolupráci s partnery, jako jsou Norsko, Island, Velká Británie či Kanada, ale také Indie a Latinská Amerika. Evropské státy odmítly myšlenku samostatné evropské armády a zdůraznily, že NATO zůstává základním rámcem kolektivní obrany i jaderného odstrašení.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    natoaktual.cz

