Zároveň však vyzvala k větší evropské odpovědnosti za vlastní obranu a označila Rusko za největší hrozbu pro kontinent.
Evropská komise podle Ursuly von der Leyen chce alokovat až 800 miliard eur na posílení schopností, včetně protivzdušné obrany a vojenské mobility. Jens Stoltenberg, bývalý generální tajemník NATO, uvedl, že tlak USA vedl evropské spojence k výraznému navýšení investic. Výdaje členských států EU na obranu vzrostly z 251 miliard eur v roce 2021 na odhadovaných 381 miliard eur v roce 2025.
Zástupci USA ujistili o pokračující podpoře transatlantické aliance, přesto Evropská unie rozvíjí i spolupráci s partnery, jako jsou Norsko, Island, Velká Británie či Kanada, ale také Indie a Latinská Amerika. Evropské státy odmítly myšlenku samostatné evropské armády a zdůraznily, že NATO zůstává základním rámcem kolektivní obrany i jaderného odstrašení.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)