Podle německého Kielského institutu směřovalo v prvních čtyřech měsících roku 2026 na produkci bezpilotních prostředků 1,5 miliardy eur, což je více než za celý rok 2025. Drony tak představovaly 12 procent z celkové evropské vojenské pomoci Ukrajině ve výši 12,33 miliardy eur. „Evropští dárci nyní ve velkém vstupují do financování a výroby dronů,“ uvedl Christophe Trebesch, ředitel výzkumu Kielského institutu.
Mezi největší přispěvatele patří Německo a Norsko, které na dronové programy vyčlenily po 500 milionech eur, zatímco Nizozemsko poskytlo 250 milionů eur. Británie navíc oznámila dodávku 120 tisíc dronů. Tyto systémy se staly klíčovou součástí obrany proti ruským útokům.
Podle Kielského institutu evropské země stále více investují nejen do financování, ale i do společné výroby dronů s ukrajinskými firmami. Ukrajina se sama označuje za světového lídra v oblasti dronové války a její zkušenosti vedly k obranné spolupráci s řadou států, včetně zemí Perského zálivu.
Zdroj: Euractive (Belgie)