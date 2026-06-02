Přestože evropské země navýšily své investice do zbrojního průmyslu a zavázaly se vynakládat na obranu 5 % HDP do roku 2035, tempo zbrojní produkce je stále pomalé.
Evropský komisař pro obranu Andrius Kubilius vyzval národní zákonodárce, aby od svých vlád vyžadovali převzetí odpovědnosti za pomalé tempo zbrojní výroby.
V EU nyní probíhá vyjednávání o balíčku, který má zjednodušit spolupráci mezi zbrojními firmami a urychlit navyšování výrobních kapacit v celé Unii.
Vytvoření jednotného trhu v oblasti obrany patří mezi klíčové cíle Kubiliusova mandátu. Komisař dále navrhuje vznik obranné unie, která by prohloubila evropskou obrannou integraci a posílila mechanismy společného zadávání zakázek.
Zdroj: Euractiv (Belgie)