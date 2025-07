Ačkoli Washington oficiálně své plány nesdělil, podle diplomatů je stahování nevyhnutelné. „Nejde o to, jestli k odsunu dojde, ale jak spořádaně proběhne, aby neohrozil obranné plány Aliance,“ řekl jeden z představitelů NATO.

USA mají v Evropě přibližně 80 000 vojáků, ale s návratem prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu roste očekávání, že část sil bude přesunuta do Asie nebo na Blízký východ. To by ohrozilo především východní křídlo Aliance, které je silně závislé na americkém vybavení, letectvu a logistice.

Evropské země zatím nebyly informovány o detailech připravovaného přezkumu americké vojenské přítomnosti. „Doufáme, že summit vytvoří prostor pro koordinovanou debatu s Washingtonem,“ uvedla bývalá mluvčí NATO Oana Lungescu.

Trumpovo jmenování generála Grynkewiche do čela spojeneckých sil v Evropě přineslo jen slabou úlevu. Znepokojení panuje i kvůli paralelnímu snižování americké přítomnosti v Africe a rostoucímu angažmá USA na Blízkém východě. „Nejde už jen o Indo-Pacifik. Stále víc se přidává i Blízký východ,“ varuje Lungescu a dodává, že obě tyto oblasti by mohly rozhodnout o tempu a rozsahu stahování z Evropy.

Zdroj: Euractive(Belgie)