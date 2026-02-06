natoaktual.cz

    6. února 2026  14:11
    S ústupem arktického ledu a rostoucím geopolitickým napětím se severní křídlo Severoatlantické aliance stává strategicky stále významnější oblastí.  

    Kanadská válečná loď v Arktidě | foto: Kanadské ministerstvo obrany

    Evropské státy postrádají jak jednotnou doktrínu, tak vojenské schopnosti přizpůsobené extrémním podmínkám Arktidy, která má zásadní význam pro obranu severního Atlantiku i pro kontrolu klíčového prostoru mezi Grónskem, Islandem a Velkou Británií. Region je zároveň citlivý z hlediska ochrany podmořské infrastruktury, zejména datových kabelů, jež jsou klíčové pro evropské ekonomiky.

    Oteplování otevírá nové námořní trasy, což zvyšuje ekonomický potenciál oblasti, ale zároveň vytváří nové prostory pro konflikt. Rusko v Arktidě dlouhodobě udržuje desítky specializovaných základen, zatímco NATO v regionu nemá žádnou trvalou infrastrukturu. Při operacích v arktickém chladu se NATO opírá zejména o zkušenosti některých severských zemí, většina evropských spojenců však zaostává.

    Hlavní překážkou jsou technické a finanční nároky. Extrémní chlad, led a absence infrastruktury omezují funkčnost běžných systémů, od dronů po komunikaci a navigaci. Nové technologie, zejména autonomní podmořské prostředky, jsou zatím ve vývoji a vyžadují značné investice, které mohou ubírat zdroje jiným oblastem obrany.

    Zdroj: Euronews (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

