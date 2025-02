Ti zřejmě vyjádří ochotu zvýšit výdaje na obranu, avšak ne až na 5 % HDP, jak požaduje americký prezident Donald Trump. Nová míra výdajů na obranu, na které se spojenci shodnou, má být oznámena na summitu NATO, který se koná v červnu. Evropská unie zároveň zvažuje nové způsoby financování obranných výdajů, například společný dluh, což nicméně odmítají fiskálně konzervativní státy jako Německo, Nizozemsko či Dánsko.

Trumpův požadavek na zvýšení obranných výdajů na hranici 5 % by znamenal výrazný zásah do rozpočtů evropských států, což je politicky nepopulární, zejména v zemích s vysokými sociálními výdaji, jako je Německo nebo Itálie. Například Berlín by musel vyčlenit na obranu 40 % státního rozpočtu, pokud by chtěl dosáhnout hranice 5 %.

Mnozí evropští lídři proto doufají v kompromis, ve kterém by se státy shodly na postupném a systematickém zvyšování výdajů na obranu podle pečlivě připravených celoevropských plánů v horizontu několika let. Součástí kompromisu by mohl být i zvýšený nákup amerických zbraní.

Zdroj: Deutsche Welle (Německo)