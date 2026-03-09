Po pádu komunismu a skončení studené války na konci 80. a začátku 90. let obchod se zbraněmi klesl přibližně o třetinu. Nyní se ale vrátil zhruba na stejnou úroveň jako v roce 1989. Evropa je dnes nejdůležitějším regionem pro dovoz zbraní. V letech 2016 až 2020 byly nejvýznamnějšími dovozními regiony Asie a Oceánie. Evropa tehdy zaujímala až třetí místo s výrazně nižším podílem.
Nyní Evropa svůj dovoz zbraní téměř ztrojnásobila a s podílem 33 procent se posunula na první místo na světě. Těsně za ní následují Asie a Oceánie s 31 procenty a Blízký východ s 26 procenty. Polsko je největším dovozcem zbraní mezi evropskými zeměmi NATO a podílí se na této kategorii 17 procenty.
Spojené státy zároveň dále posílily svou roli hlavního světového obchodníka se zbraněmi. V letech 2021 až 2025 se podílely na 42 procentech všech mezinárodních dodávek zbraní, zatímco v letech 2016 až 2020 to bylo 36 procent. V tomto období dodaly zbraně do 99 zemí.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)