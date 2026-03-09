natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Evropa je na prvním místě v celosvětovém dovozu zbraní, uvádí SIPRI

    9. března 2026  13:55
    Globální obchod se zbraněmi zažívá boom. Podle nové zprávy nezávislého Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) vzrostly za posledních pět let celosvětové dodávky zbraní ve srovnání s předchozím pětiletým obdobím téměř o 10 procent.  

    Šéf NATO Mark Rutte a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Alexus Grynkewich | foto: NATO Photos

    Po pádu komunismu a skončení studené války na konci 80. a začátku 90. let obchod se zbraněmi klesl přibližně o třetinu. Nyní se ale vrátil zhruba na stejnou úroveň jako v roce 1989. Evropa je dnes nejdůležitějším regionem pro dovoz zbraní. V letech 2016 až 2020 byly nejvýznamnějšími dovozními regiony Asie a Oceánie. Evropa tehdy zaujímala až třetí místo s výrazně nižším podílem.

    Nyní Evropa svůj dovoz zbraní téměř ztrojnásobila a s podílem 33 procent se posunula na první místo na světě. Těsně za ní následují Asie a Oceánie s 31 procenty a Blízký východ s 26 procenty. Polsko je největším dovozcem zbraní mezi evropskými zeměmi NATO a podílí se na této kategorii 17 procenty.

    Spojené státy zároveň dále posílily svou roli hlavního světového obchodníka se zbraněmi. V letech 2021 až 2025 se podílely na 42 procentech všech mezinárodních dodávek zbraní, zatímco v letech 2016 až 2020 to bylo 36 procent. V tomto období dodaly zbraně do 99 zemí.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media