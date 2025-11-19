Zakázka byla součástí širší iniciativy osmi států, včetně USA, zajistit náhradu za stárnoucí a hlučné letouny Boeing E-3A, jejichž vyřazení z provozu se očekává kolem roku 2035. Podle nizozemského ministerstva obrany způsobilo americké odstoupení z programu v červenci zásadní změnu podmínek, která nakonec vedla ke zrušení společného postupu.
Spojené státy se stáhly kvůli rostoucím nákladům, problémům se schopností přežití letounu v moderním boji a také kvůli přesměrování pozornosti na vesmírné systémy. Ty mohou poskytovat detekci a sledování nepřátelských letadel s globálním pokrytím, na rozdíl od letounů, které jsou vázány na konkrétní operační prostor.
Není zatím jasné, které další státy kromě Nizozemska a USA z programu odešly. Země, které od projektu odstoupily, nyní hledají alternativní řešení a potenciální nové partnery, se zvláštním důrazem na evropské platformy. Mezi možnými náhradami se zmiňuje Saab GlobalEye. Francie jej již vybrala jako nástupce své flotily E-3F Sentry.
Zdroj: The Defense Post (USA)