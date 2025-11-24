Dokument, připravený pro jednání v Ženevě, počítá s tím, že ukrajinská armáda by měla být v „mírovém stavu“ omezena na 800 000 vojáků, namísto plošného limitu 600 000, který navrhuje americká strana.
Návrh rovněž uvádí, že jednání o územních otázkách by měla začít od současné linie kontaktu, nikoliv na základě předem stanoveného uznání některých oblastí jako de facto ruských, jak předpokládá původní americký návrh.
Protinávrh připravily takzvané evropské mocnosti E3 – Velká Británie, Francie a Německo. Text vychází z amerického návrhu, ale bod po bodu jej upravuje a v řadě případů navrhuje změny či vypuštění sporných částí. Evropská verze dále navrhuje, aby Ukrajina obdržela od Spojených států bezpečnostní záruky podobné těm, které obsahuje článek 5 Severoatlantické smlouvy. Zároveň odmítá americký plán na využití zmrazených ruských státních aktiv, zejména těch uložených v Evropské unii.
Původní americký návrh počítal s tím, že přibližně 100 miliard dolarů ze zmrazených ruských fondů bude investováno do Američany vedené obnovy a investic na Ukrajině, přičemž Spojené státy by z tohoto projektu získaly 50 % zisku.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)