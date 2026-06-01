Od března 2027 by směrnice mohla vylučovat z dočasné ochrany muže v odvodovém věku nebo osoby, které Ukrajinu opustily nelegálně. Navrhovaná omezení by se vztahovala pouze na nové žadatele o status dočasné ochrany.
Některé národní vlády vyjádřily znepokojení nad tím, že muži v odvodovém věku tvoří stále větší podíl nově příchozích do EU. Zúžení režimu dočasné ochrany by tak bylo „v zájmu Ukrajiny“ s ohledem na odpor země proti ruské invazi a budoucí rekonstrukci země.
Režim dočasné ochrany poskytl od března 2022 útočiště více než čtyřem milionům Ukrajinců prchajícím před ruskou invazí. Díky směrnici mohou Ukrajinci se statusem dočasné ochrany žít a pracovat po celé Unii, aniž by museli procházet národními azylovými systémy.
Zdroj: Euractiv (Belgie)