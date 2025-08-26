natoaktual.cz

    26. srpna 2025  17:07
    Mezi klidnými jezery, hustými lesy a letními domky v pohraniční oblasti severní Karélie je hranice mezi Finskem a Ruskem téměř nepostřehnutelná.  

    Finská armáda. | foto: @Maavoimat

     Při procházce po hraniční stezce v Meriinaho, která spadá pod finskou pohraniční stráž v Ilomantsi, se nacházíme blíže Petrohradu než Helsinkám. Právě zde leží nejvýchodnější bod kontinentální Evropské unie.

    Finský prezident Alexander Stubb minulý týden během jednání v Bílém domě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkým prezidentem Donaldem Trumpem, upozornil na tuto hranici jako na zdroj kolektivních obav Evropy. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 Finsko dramaticky změnilo svou bezpečnostní politiku. Rekordně rychle vstoupilo do NATO a později na dobu neurčitou uzavřelo celou hranici s Ruskem.

    Helsinky obvinily Moskvu, že zneužívá žadatele o azyl k destabilizaci Finska v rámci tzv. „hybridní operace“. Podél zhruba 200 kilometrů hranice (společná hranice Finska s Ruskem celkově měří asi 800 km) proto vznikají úseky bariérového plotu, určeného především k zastavení nelegální migrace.

    Finské obranné síly mezitím pozorně sledují vojenské pohyby Moskvy. Přibližně 200 kilometrů východně od Tohmajärvi zřídilo Rusko nový 44. armádní sbor se sídlem v Petrozavodsku. Napětí podtrhl i incident z června, kdy pohraničníci v severní Karélii zadrželi muže, který nelegálně překročil hranici. Podle Mattiho Pitkäniittyho, velitele pohraniční stráže v severní Karélii, lze očekávat, že podobné případy ruských přeběhlíků budou přibývat.

    Kromě omezeného hraničního pásma spoléhá pohraniční stráž na moderní technologie, jako jsou senzory a drony, na přírodní terén, který přechod komplikuje, a také na pomoc místních obyvatel.

    Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

