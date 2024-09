Politické skupiny stále projednávají různé kompromisy týkající se funkcí a pravomocí. Situaci dále komplikují i jednání o tom, jaké pravomoci by nový výbor pro obranu dostal od ostatních výborů.

Podle jednoho anonymního zdroje z parlamentu nedojde k vytvoření výboru do doby prvního slyšení komisařů, ale podle předsedkyně Podvýboru pro bezpečnost a obranu (SEDE) Marie-Agnes Strack-Zimmermann členové SEDE usilují o rychlejší dojednání povýšení z podvýboru na plnohodnotný výbor.

„Před dalším plenárním zasedáním Evropského parlamentu rozhodneme o vytvoření samostatného výboru,“ uvedl optimisticky místopředseda SEDE Riho Terras. Plnohodnotný výbor pro obranu s více členy by mohl vést jednání o legislativě Evropské unie a prosazovat programy EU v oblasti obrany. Politicky by to posílilo roli Parlamentu při vývoji a dohledu nad obranou politikou EU.

Zdroj: Euractiv (Belgie)